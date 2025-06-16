Минтруд представил первый рейтинг вузов по уровню зарплат и трудоустройства выпускников

Минтруд представил первый национальный рейтинг вузов. В его основе всего два показателя: медианная зарплата выпускников-очников через два года после завершения обучения и уровень их трудоустройства (через два года). Рейтинг составлен для 8 областей образования.

При этом зарплата и уровень трудоустройства не приводятся. Отсутствие этих данных не позволяет судить ни о состоянии высшего образования, ни о перспективах выпускников конкретных вузов. Рейтинг не учитывает служащих в армии и силовых структурах, а доход оценивается без отраслевых и региональных поправок.

В итоге получилось, что в области образования "Гуманитарные науки" (бакалавриат/специалитет) лидерами стали Югорский государственный университет и Московский авиационный институт. А МГУ им. Ломоносова - только на 14 месте. В области "Инженерное дело, технологии и технические науки" (бакалавриат/специалитет) на четвертой позиции оказался Заполярный госуниверситет, на пятой – Финансовый университет. Они опередили и МГТУ им. Баумана, и ИТМО, и другие ведущие инженерные вузы, с недоумением пишет доктор технических наук Евгений Белый.

"И какая практическая ценность этого рейтинга? Кому он может оказаться полезным? Гора родила мышь", - считает эксперт.

Не исключено, что одной из целей рейтинга было дать в списке хорошие места региональным вузам.