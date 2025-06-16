Air Arabia объявила о приостановке всех регулярных рейсов в Екатеринбург

Авиакомпания Air Arabia объявила о приостановлении всех регулярных рейсов в Россию. Причиной стало закрытие воздушного пространства из-за конфликта между Израилем и Ираном.

"В связи со сложившейся ситуацией и закрытием воздушного пространства авиакомпания Air Arabia временно приостановила все полеты в Россию до пятницы, 20 июня, включительно", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Напомним, что сегодня был отменен вылет из Шарджи в Екатеринбург, а также из "Кольцово" в Шарджу.

Отметим, что около двух тыс. российских туристов не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за закрытия неба над Ираном. Среди них есть туристы, которые отдыхали в ОАЭ, а также те, кто следовал транзитом в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ожидающим вылета туристам продлили срок пребывания в отелях ОАЭ.

В АТОР подчеркнули, что до ирано-израильского конфликта почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана. Теперь авиакомпании вынуждены предлагать альтернативные маршруты, из-за чего многие рейсы отменяются или переносятся.