В Херсонской области предотвращен теракт в отношении представителя власти

В Херсонской области задержали россиянина, готовившего теракт в отношении представителей власти по заданию СБУ, сообщает ФСБ России.

По данным ведомства, мужчину координировал сотрудник украинских спецслужб. Подозреваемый забрал из схрона самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля одного из чиновников администрации Херсонской области, но был задержан. Возбуждены уголовные дела, задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 22-летнего мужчину, который по указанию СБУ планировал теракт в месте массового скопления людей.

По данным ведомства, задержанный собирался подорвать административное здание одного из объектов энергетики региона.