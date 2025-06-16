Голосование на выборах губернатора Прикамья продлятся три дня

Голосование на выборах губернатора Пермского края пройдет в течение трех дней 12, 13 и 14 сентября – такое решение было принято крайизбиркомом. Сообщили Накануне.RU в пресс-службе избиркома Пермского края.

В течение последних пяти лет в Прикамье все основные выборы проводятся в течение трех дней. Согласно последним социологическим опросам ВЦИОМ, 68% россиян, которые ходят на выборы, оценивают трехдневное голосование удобным.

При проведении выборов в течение нескольких дней обязательными являются дополнительные меры, предусмотренные порядком многодневного голосования, утвержденным ЦИК России. К подобным мерам относятся обязательная видеофиксация на всех избирательных участках, обеспечение сохранности бюллетеней, которые после дней голосования будут перекладываться в специальные сейф-пакеты и до момента подсчета будут храниться в сейфах под постоянным видеонаблюдением.

Отметим, что партия КПРФ выступает против трехдневного голосования. Как сообщила Ксения Айтакова, в своем Telegram-канале, недоверие к этим формам голосования основано на нескольких позициях: трехдневное голосование введено в 2020 году как временная антиковидная мера, "но сохраняется без объективных причин, усложняя контроль за выборами".

"ДЭГ нарушает принцип тайности голосования, непрозрачен (подсчет контролируют сторонние операторы, а не избиркомы) и создает правовые риски (отсутствие ответственности за фальсификации)", - утверждает Айтакова.