Дмитрий Ионин официально стал министром инвестиций Свердловской области

Новым министром инвестиций и развития Свердловской области официально стал замгубернатора Дмитрий Ионин. Соответствующий указ о назначении подписал врио губернатора Денис Паслер, передает департамент информполитики.

К своим обязанностям Дмитрий Ионин приступит уже завтра - 17 июня.

В прошлом месяце Денис Паслер отправил в отставку министра инвестиций региона Вадима Третьякова. На заседании правительства он отчитал Третьякова за плохую работу министерства. Главу региона возмутило, что 90% инвестпроектов в регионе "либо не реализовали, либо инвесторы ушли". После этого чиновник подал заявление об отставке "по собственному желанию".