В Белгородской области на "Авито" выставили систему РЭБ, переданную в приграничный район

В Белгородской области на продажу на "Авито" выставили систему радиоэлектронной борьбы, предназначенную для защиты приграничных районов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вдруг я вот увидел по сегодняшней информации, что одна из единиц РЭБа, которую мы передавали главам, выставлена была на "Авито", - цитирует Гладкова РИА Новости.

Губернатор поручил выяснить, как оборудование попало в частную продажу.

Ранее Гладков отмечал, что борьба с беспилотниками в регионе ведется с 2022 года, но с середины весны 2024 года "угроза со стороны дронов в приграничье сильно возросла".

Летом 2024 года "Единая Россия" передала Белгородской области системы РЭБ и детекторы обнаружения БПЛА. Гладков заявил, что оборудование будет передано главам наиболее обстреливаемых муниципалитетов.