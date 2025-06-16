ФСИН назвала фейком фотографию заключенного с пивом в петербургском СИЗО

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленобласти прокомментировало фотографию заключенного с пивом в одном из местных СИЗО.

Как заявил "Ленте.ру" представитель ведомства, распространяемые в СМИ публикация и фото с якобы употреблением обвиняемым спиртных напитков в СИЗО-1 "являются фейком".

Ранее "Газета.ру" опубликовала фотографии заключенного, который позировал в форме сотрудника ФСИН и с кружкой пива на фоне новогодней гирлянды. Сообщалось, что снимки могли быть сделаны в СИЗО-1 "Кресты".

В прошлом году ФСИН опровергла сообщения о том, что член банды "Цапков" Вячеслав Цеповяз содержался в ростовском СИЗО-1 в привилегированных условиях. До этого Shot сообщил, что в ростовский СИЗО Цеповяз приехал на время, пока рассматривалась апелляция по его приговору, и провел там более двух лет. Телеграм-канал отмечал, что для "Цапка" это оказался своеобразный "отпуск": в камере у него был плазменный телевизор, из еды — красная икра.