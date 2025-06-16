"Граждане видели и не такой курс": в РСПП назвали "приемлемую" для всех стоимость рубля

В Российском союзе промышленников и предпринимателей курс доллара в 90-100 рублей считают "приемлемым для федерального бюджета, компаний-экспортеров и населения".

"Наверное, это то, чему бизнес, а может и бюджет, будут не то чтобы рады, но это диапазон, в котором можно работать, считая, что он более-менее предсказуемый, позволяющий решать задачи и бюджетные, и поддержку отраслей-экспортеров и компаний-экспортеров. И в то же время это не сильно ударит и по гражданам, поскольку граждане видели и не такой курс", - цитирует главу РСПП Александра Шохина ТАСС.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала сильное укрепление нацвалюты в последние месяцы следствием жесткой денежно-кредитной политики. При этом регулятор не собирается корректировать курс.