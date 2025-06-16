На ПМЭФ представят стратегии персонализированной терапии рака

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдёт уже на этой неделе, представят новую разработку в области онкологии. Речь идёт о стратегии персонализированной терапии рака. Она создана Санкт-Петербургским научным центром РАН, Институтом иммунологии и физиологии УрО РАН.

Новая методология основана на глубоком молекулярном анализе опухоли с применением информационных технологий и РНК-секвенирования, что позволяет формировать уникальный "молекулярный портрет опухоли" каждого пациента. Главная задача подхода – перевод агрессивной опухоли в контролируемое хроническое состояние, подобное диабету или ишемической болезни сердца.

Ключевым элементом стратегии является анализ опухолевого интерактома – сети белково-белковых взаимодействий, обеспечивающих выживаемость злокачественных клеток. Система выявляет наиболее агрессивные и ключевые белки злокачественности, ответственные за рост и метастазирование опухоли. Далее проводят молекулярный докинг – виртуальный подбор ингибиторов, которые способны заблокировать эти белки.

Такой персонализированный подход позволяет подобрать индивидуальную комбинацию препаратов, эффективность которых затем тестируется на клетках опухоли пациента и с помощью иммуногистохимических методов. Стратегия продемонстрировала свою эффективность во время клинической апробации у пациентов с метастатическим раком почки, мелкоклеточным раком легкого, саркомой матки и раком молочной железы, сообщает фонд "Росконгресс".

ПМЭФ состоится 18-21 июня.