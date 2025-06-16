Серовчанина, обвиняемого в убийстве сожительницы и ее сына, снова оставили в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения жителю Серова Александру Гооку, обвиняемому в убийстве своей сожительницы и ее малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

"Срок содержания под стражей обвиняемому продлен до 16 сентября 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2024 года уралец убил свою знакомую и ее малолетнего сына, а труп женщины расчленил и выбросил. В апреле нынешнего года силовики задержали подозреваемого.

Ранее в полиции рассказывали о личности задержанного: он и не думал никуда скрываться, не имел судимостей, зато получил два высших образования.