Министр просвещения: Средний балл ЕГЭ сегодня составляет около 61

Средний балл ЕГЭ сегодня составляет "около 61", по естественно-научным предметам – 60,9 балла, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он не уточнил, идет ли речь о прошлогодних экзаменах или уже о результатах этого года.

По мнению Кравцова, такие баллы "свидетельствуют о хорошем качестве подготовки российских школьников". Напомним, максимальный балл по каждому предмету ЕГЭ составляет 100.

"Сегодня ЕГЭ для нас – это маркер, иллюстрирующий качество российской системы образования. Приведу несколько цифр. Доля выбравших ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам к 2030 г. составит 35%, плановое значение на 2025 г. – 32%. Мы отмечаем стабильный интерес к предметам естественно-научного цикла. Особенно заметный рост по профильной математике – 30 000 человек. По математике и естественно-научным предметам растет не только средний балл, но и доля высокобалльников. Но что не менее важно – стабильно снижается доля не преодолевших минимальный порог", - заявил министр в интервью газете "Ведомости".