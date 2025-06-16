Адвокат: В материалах следствия отсутствует факт передачи денег редактором Ura.ru своему дяде-полицейскому

Факт передачи денег свердловским редактором Ura.ru Денисом Аллаяровым своему дяде Андрею Карпову - отсутствует в материалах дела. Об этом сообщает редакция со ссылкой на адвоката Анастасию Харисанову.

По ее словам, ее подзащитный никогда не переводил и не передавал наличными деньги "получателю взятки" или его семье — таких фактов следствием все еще не установлено. Она также добавила, что все обвинение строится на показаниях Карпова, а информация для публикаций, которую Аллаяров мог получать от своего родственника, никак не оплачивалась.

Аллаяров обвиняется по части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)". 6 июня суд отправил его под арест до 4 августа.

Адвокаты Аллаярова намерены обжаловать решение суда. По их словам, другой фигурант дела, дядя Аллаярова Андрей Карпов обвинил его в передаче 20 тысяч рублей за информационные услуги. Защита считает, что Карпов пытается оговорить племянника, чтобы выйти на сделку со следствием. Аллаяров вину не признает.

"Мы считаем, что наш коллега должен доказывать свою правоту в условиях, исключающих оказание на него давления со стороны правоохранительных органов. То есть, находясь на свободе. Никто из нас не намерен препятствовать следствию, с которым у нас общая цель — объективное разбирательство", — заявила главред Ura.ru Диана Козлова.