16 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Украинец на полгода застрял в центре для мигрантов в Югре

Гражданин Украины уже полгода находится в центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте. Мужчина нарушил миграционное законодательство, и суд приговорил его не только к штрафу, но и к выдворению за пределы РФ, сообщает "Муксун".

В "заключении" мигрант находится с начала декабря 2024 года, и срок его содержания там уже несколько раз продлевали. На очередном заходе украинец не выдержал и подал апелляцию: дескать, полгода – это много, а работы по его реальному выдворению так и не велось.

Однако суд остался неумолим. Выпустить – нельзя и выдворить – тоже: идет СВО и у России с Украиной нет дипотношений. В такой ситуации продлевать содержание мужчины в центре можно еще долго – до двух лет: пока не истечет срок давности по постановлению об административном нарушении.

Теги: центр для мигрантов, миграционное законодательство, украинец, выдворение


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