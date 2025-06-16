МИД Ирана согласует с парламентом обсуждение выхода страны из ДНЯО

Тегеран на фоне обострения конфликта с Израилем может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. МИД Ирана координируется с парламентом страны по данной теме, заявил представитель дипведомства.

Ранее о том, что Ирану пришло время выйти из этого договора, заявил официальный представитель комиссии нацбезопасности и внешней разведки, пишет РИА Новости.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готова заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у нее ядерного оружия. При этом он заявил, что Иран не готов к сделке, целью которой будет "лишение Ирана его ядерных прав".

Напомним, свой план возможного соглашения по ядерной сделке Иран планировал представить американской стороне на шестом раунде переговоров, которые должны были состояться 15 июня в Омане.