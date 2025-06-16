В Верхотурье 12-летний ребенок провалился в выгребную яму

В Верхотурье 12-летний ребенок провалился в выгребную яму. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, которая выясняет обстоятельства произошедшего.

На данный момент известно, что 11 июня около 20.30 ребенок, гуляя на дворовой территории, провалился в яму размером метр на метр и глубиной 3 метра, наполненную канализационными водами. К счастью, мама и соседи смогли быстро вытащить несовершеннолетнего и его жизни ничего не угрожает.

Также прокуратура выяснила, что обслуживанием общедомового имущества, в том числе и выгребных ям, с августа 2024 года занимается ООО "УКиКО".

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства в части содержания общедомового имущества - выгребных ям многоквартирных домов в Верхотурье, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.