Каждый четвертый житель Земли не верит в бога

Христианство остается самой многочисленной конфессией в мире – 2,3 млрд человек на 2020 год. За десять лет (2010-2020) число христиан в мире выросло на 121,6 млн. При этом за тот же период в абсолютных числах доля христиан от общего населения планеты сократилась на 1,8% - до 28,8%, об этом говорится в докладе Pew Research Center.

За то же время число мусульман выросло на 346,8 млн человек – это больше, чем прибавка всех остальных конфессий вместе взятых.

Численность индуистов, иудаистов и других, менее распространенных конфессий, почти не изменилась, а вот буддистов стало меньше.

На 0,9% от общей численности населения выросло число тех, кто не верит в бога и не относится ни к какой конфессии (теперь их 24,2%).