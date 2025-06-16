Стали известны имена двух кандидатов на пост губернатора Пермского края

Стали известны имена двух кандидатов на пост губернатора Пермского края. От ЛДПР им стал координатор регионального отделения Либерально-демократической партии России Олег Постников. Об этом сообщила в своем telegram-канале замглавы Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар, передает корреспондент Накануне.RU.

От КПРФ выдвигается депутат заксобрания и первый секретарь крайкома Ксения Айтакова. 21 июня, пройдет конференция КПРФ, на которой партия официально выдвинет своего кандидата,

Выборы губернатора состоятся 14 сентября.