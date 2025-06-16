Посол РФ в Израиле: Россиянам рекомендуется покинуть страну

Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть страну. Об этом заявил глава российского диппредставительства Анатолий Викторов в эфире "Россия-24".

По его словам, есть возможность перейти границу через круглосуточный пограничный переход на границе с Египтом, затем добраться до Шарм-эль-Шейха или Каира и оттуда улететь в Россию. Дипломат добавил, что такой возможностью уже воспользовались "несколько десятков" граждан РФ.

13 июня в связи с атакой Израиля на Иран Росавиация выпустила указания российским авиакомпаниям. Предписывается не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; не летать полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Инструкции действуют до особого распоряжения, предварительно – до 2.59 (мск) 26 июня.

14 июня при участии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане первая группа граждан РФ в составе 86 человек (из них двое детей) пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Астара". После граждане РФ вернулись в Россию. Речь идет о съемочной группе российского режиссера Федора Бондарчука.