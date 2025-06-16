В Ярославской области нашли мальчика, потушившего Вечный огонь

Мальчик, заливший Вечный огонь в Ярославской области, думал, что тушит пожар. Ребенку восемь лет, по данным СМИ, у него есть задержки в развитии.

Мальчика нашли после того, как инцидент попал в СМИ, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился завести уголовное дело по статье об осквернении. Силовики провели с мальчиком и его родителями профилактическую беседу, собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. При этом, по данным источника РИА Новости, семья ребенка характеризуется "очень положительно".

Инцидент произошел в поселке Семибратово. Маленький мальчик подъехал к мемориалу на велосипеде и залил Вечный огонь водой из стоявших рядом емкостей. После этого ребенок уехал.