СМИ: Американские самолеты-дозаправщики массово покидают военные базы в США

Американские самолеты-дозаправщики массово покидают свои базы в США, по всей вероятности, для участия в ирано-израильском конфликте, сообщает Military Watch Magazine (MWM).

По информации журнала, в ночь на понедельник из США вылетело уже 30 самолетов-дозаправщиков, и их число продолжает расти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США, "могут вмешаться" в конфликт между Израилем и Ираном. При этом он в очередной раз повторил, что США "сейчас не участвуют" в конфликте.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран получил сообщения от США по разным каналам, что страна не участвует в операции Израиля, но Иран в это не верит.