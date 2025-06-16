Денис Паслер наградил Волонтерский центр Алексея Вихарева Благодарственным письмом

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вручил награду Волонтерскому центру депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. Об этом депутат написал в своих социальных сетях.

Награждение прошло во время церемонии торжественного построения патриотических, добровольческих, этнокультурных организаций и казачьих обществ. Денис Паслер лично вручил Благодарственное письмо активисту центра Сергею Воропаеву, отметив активную гражданскую позицию, участие в социально-значимых мероприятиях и большой вклад в оказание гуманитарной помощи.

"Гордимся высокой оценкой и доверием! Будем и дальше помогать нашему городу, области, стране!" - написал Алексей Вихарев.

Напомним, что Волонтерский центр, помимо постоянной помощи со сбором гуманитарной помощи для гражданских и бойцов на СВО, также поддержал субботник в Шарташском лесопарке, прошедший в конце апреля, помогал изготовить и установить там 15 экоскамеек, помог с проведением IV Всероссийской массовой велосипедной гонки, а в прошлом месяце активисты приняли участие в эстафете факела "Огонь жизни" и вступили в регистр доноров костного мозга.