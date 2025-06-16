Четверть российских мужчин не плакали уже более десяти лет

Каждый четвертый российский мужчина (27%) не плакал уже более десяти лет, это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 19% хоть раз плакали за последние десять лет.

Россиянки гораздо более свободны в выражении своих эмоций. Так, 18% опрошенных женщин плакали в течение последнего дня, еще четверть – за последнюю неделю хоть раз, 21% - плакали в последний месяц.

В случае смерти близкого человека заплачут 81% россиянок и только половина россиян. Также мужчины будут значительно более сдержаны в случае смерти домашнего питомца, физической боли.

Также социологи сравнили результаты российского опроса и американского. В обеих странах мужчины плачут меньше женщин, но в целом в Америке оба пола оказались более раскрепощенными, чем в России, передают "Ведомости".