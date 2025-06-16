16 Июня 2025
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

От Арктической зоны до окрестностей Самотлора: Югра масштабно отметила День России

Югра масштабно отметила День России. В округе прошло много праздничных мероприятий. Они охватили все муниципалитеты – от Арктической зоны округа до Нижневартовска, который после Дня России отметил 60-летие со дня открытия Самотлорского месторождения. Подробнее – в материале Накануне.RU.

12 июня 1990 г. на I съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Документ провозгласил приоритет российской Конституции над законами СССР. Заложены основы дальнейших реформ и российской Конституции. С тех пор ежегодно 12 июня отмечают День России.

С этим праздником поздравил жителей УрФО уральский полпред Артём Жога. Он отметил, что за время, прошедшее с 12 июня 1990 г., россияне пережили немало вызовов, но всегда находили на них достойный ответ.

"Жители нашей страны поднимали экономику и развивали регионы. Создавали новые производства, строили города и дороги, запускали масштабные проекты, делали всё возможное для улучшения качества жизни", - отметил Артём Жога.

Югорчан поздравил с праздником губернатор Руслан Кухарук. Политик отметил, что Россия – слово, которое объединяет миллионы людей, проживающих от Калининграда до Дальнего Востока, символ нашей общей истории, культуры и стремления к справедливости.

"Многовековая летопись нашей страны наполнена героизмом предков. Нам есть, чем гордиться, и о чём рассказать детям. Югра была и остаётся опорой государства, энергетическим сердцем нашей Родины. Жители округа ежедневно вносят свой вклад в развитие страны, укрепление ее стабильности и технологического суверенитета", - отметил Руслан Кухарук, особо поблагодарив участников специальной военной операции.

Стенд Югры на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Праздник прошёл во всех муниципалитетах Югры. В Берёзово, центре одного из двух районов Югры, включённых в Арктическую зону, прошли народные гуляния. На центральной площади развернулась выставка декоративно-прикладного искусства, где мастера продемонстрировали свои шедевры. Ярмарка-продажа привлекла внимание не только местных жителей, но и гостей из соседних поселков. Звучали песни и танцы разных народов. Для всех желающих была организована яркая фотозона, где можно было запечатлеть моменты праздника.

В столице округа, Ханты-Мансийске, также прошли различные мероприятия. В честь празднования Дня России и Дня города в окружной столице развернулись площадки форума "Мама и малыш". Ребята не только весело, но и с пользой провели время: участвовали в развивающих играх, изучили географию России, создавали своими руками памятные сувениры с российским триколором.

Масштабно отметили День России и в Сургуте, экономической столице Югры. Частью праздничной программы стала торжественная церемония награждения и вручения свидетельств о занесении в Книгу Почёта Сургута. Глава города Максим Слепов поблагодарил сургутян, которые своим трудом и талантом оставляют яркий след в истории города и вносят значительный вклад в его развитие.

На центральной площади для сургутян и гостей города работали многочисленные интерактивные площадки, организованы увлекательные мастер-классы, спортивные состязания и игровые зоны, площадки волонтерских организаций, торговая ярмарка, концертная программа. На сцене выступили лучшие творческие коллективы учреждений культуры. Главным подарком для сургутян стало выступление вокальной группы VIVA (Москва). Городской парк культуры и отдыха порадовал сургутян программой "Город на Оби", с конкурсами и мастер-классами. У Галереи современного искусства "Стерх" прошел фестиваль пленэрной живописи "Образ города".

Празднование Дня России в Сургуте (12 июня 2025)(2025)|Фото: admsurgut.ru

Различные мероприятия прошли в честь Дня России и в Нижневартовске. Одним из центральных мероприятий стало проведение церемонии награждения, во время которой 14-летним вартовчанам вручены первые паспорта. Это событие подчеркнуло важность гражданского долга и ответственность каждого гражданина перед Родиной. Максим Федяков, ученик гимназии №2, гордится своей страной. Помимо учёбы он занимается волонтёрством и желает России процветания. Всего девять парней и девушек получили главный документ гражданина страны в торжественной обстановке. Также отмечены жители города, внёсшие значительный вклад в развитие региона и города своими трудовыми достижениями и общественной добровольческой деятельностью.

Празднование Дня России в Нижневартовске (12 июня 2025)(2025)|Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации Нижневартовска

Для всех гостей и жителей города состоялся праздничный концерт "Наш дом – Россия". На площади Нефтяников выступили творческие коллективы Центра национальных культур и национальных общественных организаций. Учреждения культуры, спорта и молодёжной политики организовали работу тематических и игровых зон, мастер-классы, фотозоны. Космонавт из Югры, вартовчанин Сергей Рыжиков вместе со своими коллегами Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым поздравили всех с государственным праздником с борта Международной космической станции.

"Мы всегда преодолеваем самые тяжёлые испытания вместе. И так будет всегда, потому что в основе нашего единства – преданность Отчизне", - сказал Сергей Рыжиков.

Теги: Югра, День России, 12 июня


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