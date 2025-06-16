Власти Белгородской области повременят с восстановлением домов тех, кто уехал

Власти Белгородской области предложили повременить с восстановлением домов, автомобилей и другого имущества граждан, уехавших за границу. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, жители области считают несправедливым, что государства одинаково помогает и уехавшим, и оставшимся.

"Если люди покинули страну, почему мы должны в первую очередь тратить на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации. <...> Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Да, если есть двойное гражданство, пусть обращается к той стране, в которой он получил гражданство. Закончится специальная военная операция — отдельно соберемся и будем рассматривать <...> Получается нечестно и несправедливо. И правильно жалуются люди", - цитирует Гладкова РБК.

Ранее Гладков сообщал, что в области по поручению президента России разработана программа восстановления приграничных районов (из которых и уезжают люди). Программа затронет более 560 населенных пунктов, из них 460 – не более чем в 30 км от границы. В перечне объектов на восстановление порядка 6,3 тыс. объектов – жилье и инфраструктура энергетики и ЖКХ. При этом Гладков сам говорит, что приграничье постоянно обстреливается ВСУ: "Главная наша особенность в этой ситуации тоже очевидна — большое количество людей, которые живут в приграничье".