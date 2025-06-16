16 Июня 2025
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Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Алексей Вихарев помог 7-летней девочке с лейкозом отправиться на лечение в Москву

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог семье 7-летней Вики отправить ее в Москву на экспериментальную терапию. У ребенка диагностирован острый лимфобластной лейкоз, с которым она борется уже четыре года.

"Ко мне на прием пришла мама семилетней девочки Вики. Сейчас все лечение: химии, операции, гормонные терапии — они проходят в Екатеринбурге, но недавно стало понятно, что этого недостаточно и Вике нужно ехать в Москву в другую клинику для экспериментальной терапии. Это последний шанс получить положительную динамику в лечении", — написал депутат в своих соцсетях.

Мама 7-летней Вики, больной лимфобластным лейкозом, на приеме у Алексея Вихарева(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Он рассказал, что семье нужны средства на транспортировку в столицу и подготовку к терапии. Часть суммы он уже перевел, остальные деньги - собрали родные и близкие семьи. Сейчас же все зависит от места девочки в очереди на лечение.

"Пробуем договориться. Надеюсь, все получится", — добавил Алексей Вихарев.

Теги: Екатеринбург, Алексей Вихарев, депутат, ребенок, лейкоз


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