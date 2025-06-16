16 Июня 2025
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Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

"Битцевскому маньяку" отказали в переводе в колонию ближе к Москве

В Москве "битцевскому маньяку" Александру Пичушкину отказано в переводе из колонии "Полярная сова" в более близкое к столице России место отбывания наказания.

Отказано в удовлетворении иска Пичушкина к ФСИН России о признании незаконным отказа в переводе в иное исправительное учреждение, устранении нарушенных прав, взыскании компенсации морального вреда, сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее Пичушкин попросился ближе к Москве. Он подал прошение о переводе из колонии "Полярная сова" (исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных) на Ямале в исправительное учреждение в Мордовии – чтобы родственникам удобнее было его навещать. Прошение было отклонено руководством колонии и ФСИН, Пичушкин обжаловал решение. До этого, в начале апреля, стало известно, что Пичушкин готов дать признательные показания еще по 11 эпизодам убийств.

Александр Пичушкин был задержан в июне 2006 г. по подозрению в причастности к серии убийств, совершенных на территории Битцевского парка. Задержанный признался в совершении 60 с лишним преступлений. Следователи смогли доказать 48 эпизодов. В октябре 2007 г. суд приговорил маньяка к пожизненному заключению. Кроме того, было принято решение о принудительном психиатрическом лечении Пичушкина.

Теги: Александр Пичушкин, битцевский маньяк, колония, суд, пеервод


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