16 Июня 2025
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Образование Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко проверил ход работ по капремонту школ в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко совместно с мэром города Сергеем Шелестом проверил ход работ на крупных образовательных объектах города Омска, в которых проходят рконструкции в рамках двухлетнего цикла.

Так, в рамках еженедельного объезда стройплощадок Виталий Хоценко побывал на площадках трех образовательных учреждений. Все эти объекты входят в президентскую программу модернизации школьной инфраструктуры. Работы на них находятся на личном контроле главы региона. Ситуацию с выполнение строительных работ здесь регулярно рассматривают на заседаниях субботнего штаба по капремонту и строительству приоритетных объектов.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Лицей № 29 расположен в здании 1968 года постройки. Штатная численность учащихся 530 ребят. На данный момент в здании лицея завершены штукатурные работы, установлены окон, проведена прокладка инженерных сетей. Близки к завершению монтажные работы на фасаде и укладка плитки.

Средняя школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов располагается в здании 1966 года постройки, рассчитана на 964 учеников. Здесь ремонтные работы стартовали весной 2024 года. Строители уже выполнили большую часть работ по устройству кровли, обновлению систем водоснабжения и отопления, ведутся отделочные и фасадные работы.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Третьим объектом посещения губернатора стала средняя школа № 56, которая располагается в здании 1950 года постройки и двух пристроях. Рассчитана на 750 школьников. Сейчас здесь завершены демонтажные работы. Теперь, ведутся монтажные работы, связанные с конструктивными особенностями здания, наличием деревянных перекрытий и необходимостью дополнительных усилений. Пока имеется небольшое отставание от графика, но подрядчик обещает нарастить темпы и ввести объект в эксплуатацию в этом году.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

"Сегодня мы побывали на трех школьных объектах, где проводится капитальный ремонт в рамках президентской программы. Этот проект ведет партия «Единая Россия». Ремонт школ №14 и № 29 идет в графике. Работает один подрядчик. Строителей на площадках достаточно. Степень готовности объектов - высокая. Открытие школ запланировано 1 сентября", - отметил Виталий Хоценко.

Мэр Сергей Шелест сообщил, что в этом году запланирован серьезный объем работ по школам города. По программе капремонта в Омске обновляется сразу 14 школ. Планируется завершить работы в 88-й школе и и продолжить строительство нового образовательного объекта в микрорайоне Серебряный берег.

По итогам объезда Губернатор Виталий Хоценко поручил Минстрою Омской области совместно с Минобром держать ход работ на контроле.

Теги: виталий хоценко, ремонт школ, здания, строительные работы, капитальный ремонт школ


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