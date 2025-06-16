В Курской области саперы нашли самокат со взрывчаткой

При разминировании Курской области российскими саперами был обнаружен самокат со взрывным устройством внутри. Об этом сообщил сапер-оператор с позывным Малой.

"Лежал невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нем была трещина, через которую были обнаружены провода внутренние", - приводит слова сапера ТАСС.

Он добавил, что при подробном обследовании самоката выяснилось, что внутри находились взрывчатые вещества.

В мае в Курской области увеличили группировку разминирования после поручения президента РФ Владимира Путина.

Сообщалось, что на разминирование приграничных районов Курской области, находившихся под контролем ВСУ, уйдет больше года. Только после завершения этих работ начнется восстановление пострадавших территорий.