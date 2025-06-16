На ремонт МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" потратят еще 306 млн рублей

Капитальный ремонт систем пожаротушения МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" обойдется в 306 млн 249 тыс. 310 рублей. Соответствующий заказ на выполнение услуг от "Уральского выставочного центра" опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт системы автоматики пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматики дымоудаления, автоматики систем пожаротушения, автономных систем газового пожаротушения, а также произвести замену противодымных штор, устройств открывания фрамуг в зданиях "МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО".

Все это, а также строительство серверной операторов связи, планируется завершить к марту 2026 года.

Срок окончания подачи заявок - 27 июня 2025 года.

Напомним, в прошлом году стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы "Екатеринбург-ЭКСПО" Игоря Данилова. Его обвиняют в растрате 9,1 млн рублей с корпоративного счета, которые он, согласно версии следствия, тратил на авиабилеты, в том числе и за границу, на алкоголь, караоке и аренду отелей. Свой пост он покинул в июне 2023 года.