Прощание с депутатом Тюменской областной думы Андреем Моргуном состоится 17 июня

Прощание с депутатом Тюменской областной думы седьмого созыва Андреем Моргуном состоится 17 июня, сообщили Накануне.RU.

Церемония прощания состоится с 14.00 по 15.00 в "Северном похоронном доме", по ул. Юрия Семеновских, 1, строение 2.

Андрей Моргун скончался 14 июня на 58 году жизни. Андрей Моргун был избран депутатом Тюменской областной думы шестого созыва в 2016 году, в 2021 – депутатом облдумы седьмого созыва. Член комитетов облдумы по экономической политике и природопользованию, социальной политике.