Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Тель-Авив

Российская авиакомпания "Азимут" отменила рейсы в Тель-Авив 16 и 17 июня. Рейсы должны были осуществляться из Сочи и из Минеральных Вод. По словам перевозчика, это связано с закрытием воздушного пространства Израиля.

"Авиакомпания Азимут информирует об отмене рейсов А46025/6026 Минеральные Воды — Тель-Авив — Минеральные Воды с датой вылета 16 июня 2025 года и А45025/5026 Сочи — Тель-Авив — Сочи с вылетом 17 июня 2025 года. Рейсы отменены по причине закрытия воздушного пространства Израиля", - говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажирам предложили вернуть или обменять авиабилеты.

С прошлой недели Израиль и Иран продолжаются обмениваться авиаударами. Воздушное пространство этих стран, а также соседних, например, Иордании, периодически закрывается для гражданской авиации.