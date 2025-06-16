Иран отказывается вести переговоры с Израилем, пока тот атакует

Иран отказывается вести переговоры с Израилем о прекращении огня, пока Израиль продолжает атаки, об этом Тегеран сообщил Катару и Оману – эти страны выступают в качестве посредников, передает Reuters со ссылкой на источник, осведомленный с ходом переговоров. Отказ от диалога произошел на фоне новых атак и опасений по поводу более масштабного конфликта.

"Иранцы проинформировали катарских и оманских посредников, что они начнут серьезные переговоры только после того, как Иран завершит ответ на израильские превентивные удары", - заявил источник. По словам инсайдера, Иран "ясно дал понять, что не будет вести переговоры, находясь под атакой".

По словам источника, не соответствуют действительности сообщения о том, что Оман и Катар призывают сделать США посредником в переговорном процессе.

В последние месяцы Оман выступал посредником в ядерных переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, хотя последний раунд был отменен на следующий день после того, как Израиль начал масштабное воздушное наступление на Иран.

Оман и Катар поддерживают хорошие отношения как с Ираном, так и с США, а также напрямую общаются с Израилем.