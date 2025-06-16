Мать школьников-мигрантов, избившая девочку в Нижнем Тагиле, предстанет перед судом

Жительница Нижнего Тагила 1986 г.р. предстанет перед судом за избиение одноклассницы своих сыновей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что по одной из версий, 29 декабря 2023 года один из мальчиков облил пострадавшую в столовой, испачкав кофту. Та попросила извиниться, на что получила предложение "выйти на улицу и разобраться". Девочка отказалась.

Уже после школы девочка вместе с одноклассниками выходила из здания, о чем-то смеясь. Дети заметили Фергану (мать школьников), которая снимала их на телефон, упрекая в громком смехе. Дети стали смеяться еще громче, после чего женщина на видео заявила, что над ее сыновьями в школе якобы издеваются из-за "расовой ненависти". Девочка решила не молчать и рассказать женщине, как ее дети издеваются над другими в школе, и даже показала сообщения с угрозами, которые те присылали сверстникам.

В ответ, вместо обещания поговорить с сыновьями, Фергана попыталась забрать у ребенка телефон, чтобы удалить сообщения. После она матом накричала на детей, потребовав замолчать. Когда школьница попросила не материться на них, женщина якобы со всей силой влепила маленькой девочке пощечину. После этого к девочке подбежали сыновья Ферганы Рашад и Камал и начали избивать.

По словам пострадавшей, Фергана просто молча наблюдала за избиением, а после даже не пыталась извиниться перед ней или ее бабушкой. Более того, проведя новогодние праздники в больнице, девочка узнала, что ее бабушке стали поступать угрозы о следующем избиении внучки.

Сейчас мать школьников обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, с применением насилия, группой лиц". Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Материалы дела будут направлены в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.