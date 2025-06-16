В Сочи после проливных дождей подтопило улицы

Сильный ливень накрыл Сочи минувшей ночью, вызвав перебои с электричеством.

По данным местного оперштаба, на курорте за ночь выпало большое количество осадков. Упало восемь деревьев, на дорогах наблюдались кратковременные подтопления. Общественный транспорт и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме, передает ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал "Сочи Онлайн", часть улиц в Адлере остались без энергоснабжения.

Пляжи в Сочи и на федеральной территории Сириус закрыты до нормализации погоды, говорится в Telegram-канале городской администрации.

Как ожидается, непогода простоит на курорте еще как минимум два дня: 16-17 июня ожидаются сильные ливни, гроза и шторм на море с высотой волн до 1,8 м, а также сход селевых потоков в горах.