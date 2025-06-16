Во Владимирской области в массовой аварии погибли трое

В Вязниковском районе Владимирской области произошла массовая авария. Есть пострадавшие.

Авария случилась сегодня ночью на 290 км трассы М-7 на повороте в посёлок Никологоры. Столкнулись пассажирский автобус, минивэн и два легковых автомобиля. До приезда "скорой" умерли трое пострадавших. Девять взрослых доставлены в больницу Коврова.

Госпитализированы семеро. Один находится в тяжёлом состоянии в реанимации, остальные шестеро – в отделении травматологии в состоянии средней тяжести. Двоим оказана амбулаторная медицинская помощь. Детей среди пострадавших нет, сообщает министерство здравоохранения Владимирской области.