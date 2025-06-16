16 Июня 2025
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Фото: Россети Урал

Клиенты компании "Россети Урал" могут сдавать показания счетчиков через чат-бот

Компания "Россети Урал" запустила чат-бот для быстрой и удобной передачи данных со счётчиков клиентов компании. Бот работает на платформе Telegram и позволяет собственникам частных домовладений и юридическим лицам, подключенным к сетям "Россети Урал", за считанные минуты передать показания приборов учёта.

Для использования сервиса необходимо ввести номер лицевого счёта, а затем отправить фотографию прибора учёта с показаниями на нём. Данные с фотографии автоматически преобразуются в числовое значение, клиенту остаётся лишь подтвердить их корректность, и они сразу будут направлены в электросетевую компанию.

Сервис позволяет добавить несколько лицевых счетов, а также выбрать тарифную зону, в случае если прибор учета многотарифный.

Попробовать новый сервис можно по ссылке или ввести в поисковой строке Telegram наименование чат-бота "Россети Урал" @RossetiUral_abonent_bot и в диалоговом окне активировать кнопку "Запустить" – это команда /start.

В настоящее время на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края действуют дифференцированные тарифы на электрическую энергию для населения. Расчёт стоимости по таким тарифам производится по трем диапазонам в зависимости от количества потребленной электроэнергии. Чем больше электричества расходует клиент, тем выше стоимость киловатт-часа. В случае, если показания приборов учёта не передаются, начисления производятся по среднемесячному потреблению. В результате может накапливаться неоплаченный расход электроэнергии, расчёт по которому будет происходить по большему тарифу.

Энергетики обращают внимание на необходимость ежемесячной передачи показаний приборов учёта в срок до 25 числа. Это позволяет зафиксировать реальное потребление электроэнергии клиентом, произвести корректные начисления и избежать образования задолженности за потребленный ресурс.

Компания "Россети Урал" уделяет большое внимание вопросам повышения уровня клиентского сервиса и внедряет в работу современные и удобные цифровые решения.

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