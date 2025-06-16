Северные регионы стали лидерами по доходам населения

Лидерами рейтинга по доходам населения в 2024 году стали регионы Крайнего Севера – Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Чукотка, замыкают список Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости.

По данным издания, российская экономика в 2023 году продолжила рост, что отразилось и на благосостоянии населения. Выросла заработная плата и доходы населения, снизилось число россиян, доходы которых ниже официального уровня бедности. Согласно данным Росстата, в 2024 году реальные денежные доходы населения в России выросли на 8,4%

Лидером рейтинга с наибольшим значением отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель отношения медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг составил 3,94. Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ со значением в 3,74. В целом эти два региона занимают первые места с достаточно с большим отрывом в течение многих лет, что обусловлено высокими заработными платами газовиков и нефтяников, поясняют эксперты.

Третье место по соотношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге занимает Чукотский автономный округ с результатом 3,21. Также в первую пятерку вошли Магаданская область (3,04) и Москва (3,03).

Югра также оказалась оказалась в топе регионов России с самыми высокими доходами населения. Югорчане на средний доход могут позволить себе приобрести 2,5 фиксированного набора товаров и услуг. Регион занял девятое место в общероссийском рейтинге. При этом в 2024 году доля жителей, находящихся за чертой бедности в округе, составила 5,7%, снизившись на 0,8%.