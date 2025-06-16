16 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура организовал проверку, после избиения 10-летнего школьника в детском лагере Алапаевска

Прокуратура организовала проверку по сообщению об избиении 10-летнего мальчика в детском лагере "Спутник" в Алапаевском районе. По предварительной информации, 10 и 14 июня после словесной ссоры, старшие дети избили ребенка, которого впоследствии забрали родственники.

Ранее в СМИ публиковали рассказ тети пострадавшего. По ее словам, ребенок с первого дня просился обратно домой, однако руководство лагеря списывало это на адаптацию несовершеннолетнего. Затем выяснилось, что девятиклассник завел мальчика за туалет, где избил, заявив, что сделает это либо здесь, либо при всех.

Приехав за племянником, на его теле родственники увидели синяки, а позднее в больнице ему диагностировали сотрясение. При этом, утверждает тетя мальчика, директор лагеря отрицала драки, воспитатель разбираться в ситуации не стала, видео с камер выдавать отказались, объяснив, что они не работают. После этого родственники подали заявление в полицию и надзорные органы.

В полиции Алапаевска сообщили, что по данному факту уже проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

"Необходимо отметить, что сотрудники учреждения не поставили в известность родителей о совершении противоправных действий в отношении их ребенка. Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдению требований законодательства об организации отдыха детей со стороны сотрудников оздоровительного лагеря", - заявили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки ведомство выяснит все обстоятельства произошедшего и, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.

Теги: Алапаевск, Спутник, избиение, школьник, лагерь, прокуратура


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