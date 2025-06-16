Текущая модель роста экономики в России себя исчерпала - Орешкин

Текущая модель развития российской экономики, обеспечивавшая в последние годы заметный рост, исчерпала себя, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

"В последние годы мы наблюдаем активный экономический рост. Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала", - сказал Орешкин в интервью журналу "Эксперт".

Он отметил два важных фактора, находящихся на предельных показателях – уровень безработицы (минимальный) и загрузка существующих мощностей ("на достаточно высоком уровне"). "Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень", - полагает чиновник.