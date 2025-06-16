Нефть продолжает дорожать на фоне ирано-израильского конфликта

На фоне продолжающегося ирано-израильского противостояния продолжает расти в цене нефть.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 8:06 по Москве, поднялась на $0,68 (0,92%), до $74,91 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на $0,85 (1,16%), до $73,83 за баррель, пишет "Интерфакс".

Напомним, атаки Израиля по Ирану начались 13 июня в рамках операции "Ам Калави", в ходе которой свыше 200 истребителей нанесли удары по более чем 100 объектам военной и ядерной инфраструктуры страны. В результате были ликвидированы высокопоставленные военачальники и ученые, среди которых начальник штаба ВС Мохаммад Хоссейн Багери и физик-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани.