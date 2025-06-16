16 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В "Кольцово" отменили вылет и прилет нескольких рейсов

В Екатеринбурге за последние сутки отменили вылет нескольких рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Кольцово". Также были отменены несколько прилетов и перенесен один из прибывающих рейсов.

Сначала был отменен рейс из уральской столицы в Ижевск авиакомпании "Ижавиа" на 00.15, затем в Шарджу компании AirArabia на 01.50 и в Ташкент "Уральских авиалиний" на 10.55.

Прибытие рейсов этих же компаний, но уже из Ижевска, Шарджи и Ташкента также были отменены.

Помимо этого, был перенесен рейс авиаперевозчика "Россия" из Екатеринбурга в Красноярск - с 12.50 на 15.30.

"Аэропорт работает штатно, в сутки отправляя свыше сотни рейсов. Отклонения от расписания отдельных рейсов с работой авиагавани никак не связаны. Чаще всего причина - позднее привитие самолета", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Кольцово".

Напомним, что около двух тыс. российских туристов не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за закрытия неба над Ираном. Среди них есть туристы, которые отдыхали в ОАЭ, а также те, кто следовал транзитом в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ожидающим вылета туристам продлили срок пребывания в отелях ОАЭ.

В АТОР подчеркнули, что до ирано-израильского конфликта почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана. Теперь авиакомпании вынуждены предлагать альтернативные маршруты, из-за чего многие рейсы отменяются или переносятся.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.

Теги: Кольцово, рейс, отмена


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