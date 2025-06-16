16 Июня 2025
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Фото: AP Photo / Rami Shlush

СМИ: Число жертв ударов Ирана по Израилю достигло 16

Число жертв ответных ударов Ирана по Израилю с 13 июня возросло до 16, сообщает газета The Jerusalem Post.

По информации издания, в наиболее пострадавшем от ударов по гражданским объектам городе Бат-Ям погибли девять человек. По последним данным, из-под завалов извлечены еще двое тел.

Служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA) сообщила, что число погибших в результате последних ракетных ударов по Израилю возросло до четырех, госпитализированных - до 87. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что как минимум 406 человек погибли, 654 получили ранения в Иране в результате ударов со стороны Израиля. Об этом заявила базирующаяся в США правозащитная группа Human Rights Activists. По данным издания Etemad Daily, которое ссылается на иранский Минздрав, с начала израильских ударов погибли 128 человек, ранены около 900.

Теги: иран, израиль, удары, жертвы


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