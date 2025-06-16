В "Единой России" объяснили, почему россиянам вредно самим выбирать мэров

В "Единой России" назвали плюсы отказа от прямых и "конкурсных" выборов мэров столиц российских регионов. С июня 2025 года их будут выбирать только депутаты местных заксобраний и только из числа кандидатур, предложенных губернатором.

"К сожалению, у нас немало отрицательных примеров, когда губернаторы и руководители муниципалитетов не работают в единой команде. Когда губернатор и руководитель административного центра имеют противоположные точки зрения на развитие региональной столицы, особенно досадно, что они тратят массу времени на политические разборки. Это не позволяет городу развиваться: тормозятся проекты, страдают люди", - заявил в интервью "Коммерсанту" секретарь генсовета "Единой Росси" Владимир Якушев.

"Поймите, у нас такая политическая культура: руководитель региона один. Это губернатор. Именно он отвечает за развитие субъекта в целом и как главное действующее лицо влияет на все процедуры. Я считаю, что эта реформа максимально положительно скажется на развитии всей политической системы", - добавил Якушев.