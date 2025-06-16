В Башкирии в аварии погиб мотогонщик Николай Красников

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов сообщил о смерти восьмикратного чемпиона мира в личном зачёте, 12-кратного чемпиона мира в командном зачёте, многократного чемпиона и обладателя кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова.

"Соболезнования семье и близким Николая Олеговича. Это огромная утрата для отечественного мотоспорта и для всех нас", - написал Хабибов в своём telegram-канале.

В Центре технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова уточнили, что Красников погиб сегодня ночью в аварии, случившейся в Кушнаренковском районе. По данным Госавтоинспекции Башкортостана, в 3.00 16 июня на 69 км трассы Р-240 подъезд к М12 "Восток", столкнулись "Лада Гранта" и встречные грузовики "Газель" и "Ситрак". 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда "Скорой помощи".