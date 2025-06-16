Число переданных тел говорит о масштабах потерь ВСУ - украинский генерал

Число передаваемых Россией тел украинских боевиков говорит об огромных потерях ВСУ. Об этом заявил вывший командующий Сил спецопераций Украины генерал Сергей Кривонос. Однако на Украине на эту тему говорить нельзя. И понятно почему.

"Власть делает вид, что ничего не произошло. Ведь за каждое распознанное потом надо платить деньги. А так оно не опознано, оно не похоронено, и со временем оно забыто", – сказал Кривонос.

Он говорит, что на украинских кладбищах такое огромное количество бандеровских желто-голубых флагов на могилах пошибших, что "когда сильный ветер, и ты слышишь, какое количество этих флагов колышется, то страшно". На это обращал внимание режиссер Никита Михалков, который усмотрел в этом явлении особую эстетизацию смерти.

Кривонос считает, что Россия сделала выводы из неудач 2022 года и теперь действует по-иному. Например, прямых штурмов городов и длительных городских боев стараются избегать.

"Зачем биться лбом в двери, когда эти двери можно обойти? За счет охвата определенных участков, городов, сел они перерезают логистику и вынуждают нас принимать решение – бросать людей или отходить", – сказал Кривонос.

Генерал возмущен отношением киевского режима к своим людям. Которых бросают как "мясо" ради пиар-акций.

Как сообщалось, в ВСУ пропали без вести 400 тыс. солдат, признали в Киеве.