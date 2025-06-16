16 Июня 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Двоих утонувших нашли в свердловских водоемах в выходные

На прошлой неделе в Свердловской области произошло сразу две трагедии во время отдыха у водоемов. На Рефтинском водохранилище в Асбесте погибла 12-летняя девочка, а на озере возле отеля "Рамада" утонул 38-летний мужчина.

Первый инцидент произошел 12 июня. Как сообщает пресс-служба СКР по региону, тело девочки удалось найти только 14 июня. По предварительным данным, ребенок вместе с другими несовершеннолетними решил искупаться, однако сильное течение унесло девочку и та стала тонуть.

"Утонувшая девочка училась в школе №56 города Артемовский. С родителями и бабушкой она приехала на электричке, чтобы отдохнуть всей семьей. Когда купались на участке, где этого делать нельзя, так как там установлены специальные знаки, буквально на несколько мгновений взрослые отвернулись, но и этих секунд было достаточно, чтобы подросток утонул. Пользуясь возможностью, еще раз призываю и взрослых, и детей быть максимально осторожными на воде. Купаться только там, где разрешено и под присмотром, соблюдая меры безопасности и не в глубоких местах", - рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

В СКР проводится проверка.

Второй инцидент произошел в Екатеринбурге уже на следующий день. 13 июня мужчина приехал с женой и друзьями на озеро у отеля "Рамада", где, по словам очевидцев, выпил алкоголь и отправился поплавать. Информацию подтвердили как в МВД, так и в СКР по Свердловской области. По одной из версий, погибший решил переплыть карьер на спор, однако в середине пути исчез под водой.

Теги: Екатеринбург, Асбест, водоем, смерть


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