В Усть-Яйвинском руднике эвакуировали горняков - срабатывание сигнализации было ложным
На Усть-Яйвинском руднике эвакуировали работников.
По данным "Уралкалия", в 06.51 на руднике был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий. Весь персонал в количестве 105 человек был выведен, угрозы для жизни работников нет.
Обследование участка выявило ложное срабатывание системы пожаротушения на центральной подземной подстанции. Сейчас производство работает в штатном режиме.
Угрозы руднику или людям нет.