В Усть-Яйвинском руднике эвакуировали горняков - срабатывание сигнализации было ложным

На Усть-Яйвинском руднике эвакуировали работников.

По данным "Уралкалия", в 06.51 на руднике был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий. Весь персонал в количестве 105 человек был выведен, угрозы для жизни работников нет.

Обследование участка выявило ложное срабатывание системы пожаротушения на центральной подземной подстанции. Сейчас производство работает в штатном режиме.

Угрозы руднику или людям нет.