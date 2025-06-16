Обжалован приговор экс-ректору КФУ, наказанному за убийство депутата

Обжалован обвинительный приговор бывшему ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову. Апелляцию подала сторона защиты.

Об этом ТАСС сообщили в Савёловском районном суде Москвы, где ранее было рассмотрено его дело.

Гафурову вменяли подстрекательство к убийству в 1999 г. елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова. Его застрелили у спорткомплекса ЦСКА в Москве. Гафурова судили по статье "Убийство по найму группой лиц по предварительному сговору", он получил 22 года лишения свободы.