Россиянам, не сдающим показания счетчиков, увеличат тарифы

Минстрой России хочет прикрыть для россиян возможность обходить рост тарифов на коммунальные услуги за счет оплаты потребления воды по нормативу (вместо сдачи показаний счетчиков).

Министерство готовит постановление правительства, по которому ставки тарифа за потребление без счетчиков будут удвоены, пишет "Коммерсант".

С 1 июля 2025 года тарифы на коммуналку будут проиндексированы на 11-12%. Это выше текущей официальной инфляции.

В Минстрое подсчитали, что в 2024 году счетчики на горячую воду отсутствовали в 4,6 млн российских квартир, на холодную – 7,5 млн. Также есть 2,4 млн индивидуальных жилых домов, где нет приборов учета холодной воды. Утечку и неучтенный расход за год министерство оценивает в 23,2% от всей подачи воды.

Стоит отметить, что повышающий коэффициент для тех, кто не сдает показания счетчиков, есть и сейчас – он составляет 1,5. Но в Минстрое считают, что это недостаточно стимулирует граждан ставить счетчики.