The Telegraph: США бросили Украину, уменьшив поставки военной помощи

США сократили поставки военной помощи Украине, сообщила британская газета The Telegraph.

"Горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник", — пишет издание.

Как отмечается, перед киевским режимом сейчас открываются три пути: надеяться на помощь Европы, пытаться заключить новую сделку с Вашингтоном или организовать собственное производство оружия.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена оказала безумный объем помощи Киеву. Отмечается, что Украине было направлено $300 млрд. По словам политика, экс-президент не пытался заставить Киев пойти на мирное урегулирование конфликта и в целом не проявлял интерес к дипломатии.